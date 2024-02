Apotheken in England behandeln leichte Erkrankungen direkt

In England können Patient:innen ab sofort bei sieben verschiedenen Krankheitsbildern direkt in der Apotheke beraten und behandelt werden. Das gab der englische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt. Unter dem Schlagwort „Pharmacy First“ soll Patient:innen die Möglichkeit gegeben werden, statt in eine überfüllte Arztpraxis zu gehen, den Weg in die Apotheke vor Ort zu suchen.