ABDA will angehende Apotheker für pDL begeistern

Vom 1. Februar bis zum 30. Juni 2024 sollen interessierte PhiP nun für das Anbieten von pDL in der Offizin begeistert werden. In einem Zeitraum von zehn Stunden sollen möglichst viele Blutdruckmessungen durchgeführt werden. Die Messungen können in einem Anlauf oder verteilt über einen Zeitraum von vier Wochen absolviert werden.

Auf die Teilnehmer:innen mit den besten Ergebnissen warten Schokoladenpakete. Weiterführende Informationen stellt die ABDA auf er Online-Plattform Padlet zur Verfügung, zudem können sich Interessierte am 17. Februar von 19:00 bis 20:30 Uhr bei einer Online-Informationsveranstaltung über den Wettbewerb informieren.

Bereits im Frühjahr 2023 hatte die ABDA den Wettstreit unter den PhiP durchgeführt. Damals hatten sich zehn von 17 Apothekerkammern beteiligt, der erreichte Spitzenwert lag bei 19 Messungen innerhalb von zehn Stunden. Insgesamt nahmen 24 angehende Pharmazeut:innen aus sieben Kammerbezirken teil. Gelockt wurde auch damals schon mit Schokoladenpräsenten. Um diesmal noch mehr Teilnehmer:innen für den Wettstreit zu gewinnen, legt die ABDA nun noch eine Schippe drauf – als Hauptgewinn lockt ein Ticket für einen der beiden Pharmacons 2025, inklusive Übernachtung.