Apotheker in Großbritannien sollen lernen, selbst zu verschreiben

Theoretisch ist das Programm für alle Apotheker offen, Teilnehmer müssen aber eine Bedingung erfüllen: Sie müssen bereits bei der Bewerbung einen Designated Prescribing Practitioner (DPP) benennen können, eine Art Mentor, der sie während der Ausbildung begleitet. Das kann zum Beispiel ein Arzt, eine Pflegekraft oder ein Apotheker sein, der oder die bereits mindestens drei Jahre Erfahrung mit Verschreibungen hat. Die angehenden IPs müssen belegen können, dass sie neben dem Theorie-Unterricht durch ihren DPP praktisch angeleitet werden.



Wie das „Pharmaceutical Journal“ berichtet, mangelt es allerdings an solchen Mentoren, die bereit sind, an dem Programm teilzunehmen. Auch deshalb, weil diese nicht dafür entlohnt werden, IPs auszubilden. William Swain, Lehrkraft an der University College London School of Pharmacy, sagte gegenüber dem „Pharmaceutical Journal“, die 3.000 Fortbildungsplätze für Apotheker seien „zweifelsohne ein Schritt nach vorne für den Beruf“. Er kritisierte allerdings auch: „Leider wurde bei der Finanzierung nicht der Mangel an Supervisoren berücksichtigt und ich vermute, dass viele Apotheker Probleme haben werden, einen DPP zu finden.“

Wichtig sei zudem, dass Apotheker, die jetzt die Fortbildung zum Independent Prescriber beginnen, danach in der Praxis auch wirklich Verschreibungen ausstellen werden. Denn nur so könnten sie selbst als Supervisoren für die nächste Generation von IPs zur Verfügung stehen. So bekommen Apotheker, die als IP ausgebildet sind, offenbar im Alltag nicht immer Gelegenheit, auch wirklich Rezepte auszustellen. Der NHS in England hat daher zusätzlich ein Programm aufgelegt, um die Arbeit der bereits ausgebildeten IPs im kommenden Jahr auszuweiten.