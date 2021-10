Wiederholungsrezept für die Pille direkt in der Apotheke

Frauen, die für ihre routinemäßige orale Empfängnisverhütung eine Wiederholungsverschreibung brauchen, können sich deswegen in England jetzt direkt an eine öffentliche Apotheke wenden. Ein vorheriger Besuch beim Arzt oder in einer Klinik für sexuelle Gesundheit soll dafür nicht mehr nötig sein. Dies sieht ein einjähriges Pilotprojekt des NHS England vor, das am 30. September gestartet wurde. Durch die Einbindung der öffentlichen Apotheken in das Verhütungsmanagement sollen der Primärversorgungssektor und die Kliniken für sexuelle Gesundheit entlastet werden und die Frauen sollen einen besseren Zugang dazu erhalten.