EU will eine Milliarde Euro bei Gesundheit kürzen

Allerdings gibt es auch Kritik an der Umschichtung der Gelder. Die EU4Health Civil Society Alliance drückt in einem Brief an den belgischen Premierminister Alexander de Croo und den Gesundheitsminister Frank Vandebroucke ihre „große Besorgnis“ über die Pläne aus. Die Gruppe von über 20 Nichtregierungsorganisationen (NGO) aus dem Gesundheitsbereich findet „so unverhältnismäßig viele Kürzungen“ bei EU4Health „schockierend“.

Planung bei Gesundheitsfinanzierung wird untergraben

Die NGO weisen darauf hin, dass dies „die Prioritäten und die strategische Planung der Gesundheitsfinanzierung für die verbleibenden Jahre des Rahmens untergraben“ würde. Zitiert wird in diesem Zusammenhang, was die Belgien bei der Übernahme der Ratspräsidentschaft ankündigte: