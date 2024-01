EU aktualisiert Mindestanforderungen – frischer Wind für die neue Approbationsordnung?

Wer in einem EU-Staat oder im in einem Staat des EWR Pharmazie studiert hat, dessen Ausbildung wird überall in der Europäischen Union automatisch anerkannt. Damit überall dasselbe fachliche Niveau gewährleistet ist, werden bereits seit 1985 die Mindestanforderungen an die Apothekerausbildung harmonisiert. Seit 2005 regelt die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen das Wesentliche. Umgesetzt werden die Anforderungen dann von den Mitgliedstaaten, in Deutschland in Form der Approbationsordnung. Die letzte Aktualisierung der EU-Richtlinie erfolgte im Jahr 2013. Die EU-Kommission ist nun auf Basis von Studien und Expertenkonsultationen zu dem Schluss gekommen, dass in Anbetracht des allgemein anerkannten wissenschaftlichen und technischen Fortschritts mal wieder ein Update der Mindestanforderungen erforderlich ist. Als allgemein anerkannt gelten in diesem Kontext wissenschaftliche und technische Fortschritte, die in mindestens 16 Mitgliedstaaten beobachtet werden.