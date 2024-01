Bayern erleichtert Import salbutamolhaltiger Arzneimittel

In Bayern ist man jetzt tätig geworden. Wie Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt, habe ihr Haus noch am Tag der Bekanntmachung im Bundesanzeiger die zuständigen Regierungen von Oberbayern und von Oberfranken gebeten, entsprechende Allgemeinverfügungen zu erlassen.

Dies ist mittlerweile geschehen. Die Allgemeinverfügungen ermöglichen Apotheken in Bayern, salbutamolhaltige Arzneimittel in pulmonaler Darreichungsform unter erleichterten Rahmenbedingungen zu importieren, die bei uns eigentlich nicht zugelassen oder registriert sind. In dem Staat, aus dem sie importiert werden, müssen sie jedoch rechtmäßig in Verkehr gebracht werden dürfen.

Damit die Anwendungssicherheit gewährleistet ist, sind den Präparaten aus dem Ausland die notwendigen Informationen in deutscher Sprache in geeigneter Weise beizufügen. Alternativ ist ein Hinweis beizufügen, wo die Informationen digital abgerufen werden können. Die Importe sind den Regierungsbezirken anzuzeigen, damit behördlich nachvollziehbar bleibt, welche konkreten Arzneimittel importiert wurden.