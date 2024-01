Milchkonsum bei Lactoseintoleranz mit verringertem Diabetes-Risiko assoziiert

Den Einfluss von Milchkonsum auf die Gesundheit zu untersuchen, ist gar nicht so einfach. In asiatischen Ländern sind 60 bis 100 Prozent der Bevölkerung lactoseintolerant. Das Milchzucker abbauende Enzym Laktase wird nicht oder fast nicht exprimiert, wodurch es zu Blähungen und Bauchschmerzen kommt, wenn Milch getrunken wird. In Europa sind bis zu 40 Prozent von Lactoseintoleranz betroffen. In einer, in der Fachzeitschrift "Nature Metabolism" veröffentlichten Studie wurden die Daten von Lactosetoleranten und -intoleranten Teilnehmenden daher getrennt analysiert.