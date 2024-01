Lactose in Tabletten kein Problem bei Intoleranz

Eine primäre Lactose-Intoleranz geht auf den Mangel der Lactase-Produktion in den Epithelzellen im Dünndarm zurück. Weil die Lactose nicht abgebaut wird, vergären Bakterien sie zu CO 2 und H 2 . Betroffene leiden deshalb unter anderem an Blähungen und Völlegefühl.

Um die Symptome zu lindern, ist eine Lactose-reduzierte Ernährung angezeigt. Wichtig ist hierbei, dass Betroffene trotzdem noch Lactose zu sich nehmen dürfen. Im Gegensatz zu Nahrungsmittelallergien wie der Zöliakie kommt es nicht zu organischen Folgeschäden durch die Exposition. Die übliche Lactose-Zufuhr, die bei einer eigenanamnestischen Lactose-Intoleranz vertragen wird, liegt bei 10 g pro Tag. In einer Tablette liegt die Füllstoffmenge an Lactose pro Arzneiform meist bei unter 100 mg. Das entspricht 0,1 % des Lactose-Gehalts in Lactose-freier Milch. Wer also ein Glas Lactose-arme Milch verträgt, bekommt auch keine Probleme durch die enthaltene Lactose in einer Tablette.