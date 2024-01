Saarland: Heilberufler warnen vor Gesundheitskollaps

Im Saarland haben sich die Heilberufler zu einem neuen Aktionsbündnis zusammengeschlossen, das auf die Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam machen will, um die verantwortlichen Politiker zu einer Kehrtwende zu bewegen. Das teilten die Mitglieder des Aktionsbündnisses Gesundheit Saarland am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Die Vertretungen der Ärzt:innen, Apotheker:innen, Zahnärzt:innen, Psychotherapeut:innen, Pfleger:innen, der Krankenhäuser, sowie der Sozialverband VdK versuchen im Rahmen des Bündnisses gemeinsame Positionen gegenüber den politisch Verantwortlichen zu artikulieren. Sie bieten ihrer Landesregierung an, über ein neues Modell-Projekt zu Gesundheitsversorgung in Austausch zu treten.