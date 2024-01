Wie Apotheken die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern können

Der Wiedereinstieg ins Berufsleben will gut geplant sein

Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz umfasst dazu eine gute Organisation rund um das Thema Elternzeit und Wiedereinstieg. Eine sinnvolle Planung vor der Abwesenheit des Mitarbeiters bringt Vorteile für beide Parteien. Auch wenn die Zeit des Arbeitsausfalls bis hin zum Wiedereinstieg überbrückt werden muss, bringt die Rückkehr des Mitarbeiters positive Aspekte mit sich. Arbeitgeber sparen sich Kosten und den zeitlichen Aufwand, neue Angestellte zu suchen und einzuarbeiten. Sie tun gut daran, Anreize zu schaffen, damit der Mitarbeiter gerne wieder an seine Arbeitsstelle zurückkehrt. So erfolgt der Wiedereinstieg möglichst schnell und die Zeit der Überbrückung für die Apotheke verkürzt sich. Auch hier gilt die Devise: Reden hilft! Die Vorstellungen und Bedürfnisse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer rechtzeitig im Vorfeld zum geplanten Austrittsdatum zu besprechen und zu klären, schafft Transparenz.

Um die Bindung des Mitarbeiters an den Betrieb, trotz seiner Abwesenheit, zu fördern und ihn fachlich auf dem Stand der Dinge zu halten, ist es hilfreich, regelmäßigen Kontakt zu pflegen und ihn in Teambesprechungen und gemeinsame Aktivitäten sowie Fortbildungsveranstaltungen einzubinden. Da während der Elternzeit eine gewisse Anzahl an Stunden gearbeitet werden darf, kann der Mitarbeiter diese bei Interesse in der Apotheke leisten und so auf dem Laufenden bleiben, was den Betrieb betrifft. Ist es dann soweit und der Wiedereinstieg steht bevor, ist es möglich, dass dieser beispielsweise erst in Teilzeit erfolgt. Stunden werden dann gegebenenfalls nach und nach aufgestockt.