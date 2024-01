Warum bei Flugreisen Insulin-Fertig-Pens von Vorteil sein können

Die Apothekerin aus Österreich gab noch viele weitere Tipps für das Beratungsgespräch, auf die man Patient:innen in Apotheken hinweisen sollte, unter anderem zur Anwendung von Glucagon-Nasenpulvern (Handelspräparat Baqsimi).

Tritt der Notfall einer Hypoglykämie (Blutzucker < 60 mg/dl) ein, sollte man dem oder der Patient:in sofort Glucose z. B. in Form von Traubenzucker verabreichen. Bei einer schweren Unterzuckerung sollte ein Glucagon-Nasenpulver eingesetzt werden. In Apotheken sollte man den oder die Patient:in und die Angehörigen darauf hinweisen, wann und wie dieses anzuwenden ist. Außerdem ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Kolben des Behältnisses des Nasenpulvers auf keinen Fall heruntergedrückt werden darf, bevor das Behältnis in die Nase des hypoglykämischen Patienten eingeführt wurde.