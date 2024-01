Einnahme von oralen Kontrazeptiva kann benötigte Insulindosis erhöhen

Zudem sollten Typ-1-Diabetikerinnen, die orale Kontrazeptiva einnehmen, darauf achten, ob sie ihre Basalinsulindosis während der dreiwöchigen Einnahme eventuell anheben sollten und in der „Pillenpause“ wieder absenken. Ein anderes Beispiel: Bei der Einnahme von Glucocorticoiden steigt der Insulinbedarf der Patient:innen drastisch an – um mehrere Einheiten. Es muss ärztlich angeordnet werden, wie viele Insulin-Einheiten zusätzlich gespritzt werden müssen, so Apothekerin Helga Auer-Kletzmayr.