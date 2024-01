ABDA-MV kollidiert mit Fußballeuropameisterschaft

In diesem Jahr findet wieder einmal ein sportliches Großereignis in Deutschland statt: die Fußball-Europameisterschaft der Männer vom 14. Juni bis 14. Juli. In diesen Zeitraum fällt auch die Mitgliederversammlung (MV) der ABDA, die auf den 26. Juni datiert ist. Veranstaltungsort ist Berlin.

Ein gemeinsames Public Viewing der Kammern und Verbände wird es aber wohl nicht geben. Zwar finden am Vorabend, also dem 25. Juni, Gruppenspiele statt, eins davon aber ebenfalls in Berlin. Deswegen konnte die ABDA nicht wie üblich ein Aufrufkontingent bei Hotelgruppen erzielen. Es ist also mit deutlich höheren Übernachtungskosten als sonst für die Kammern und Verbände zu rechnen.