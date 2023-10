Die stille Entmachtung des Deutschen Apothekertages

Das wird aber aller Voraussicht nach künftig nicht mehr so sein. Denn im Zuge der Strukturreform, die die ABDA-Mitgliederversammlung im vergangenen Sommer beschlossen hat, soll sich das ändern. Die notwendige Satzungsänderung soll im Sommer 2024 Mitgliederversammlung abgesegnet werden. Die Hauptversammlung wird dann, ein positives Votum vorausgesetzt, künftig kein „ABDA-Organ“ mehr sein, sondern eine in der Satzung verankerte Institution. Die Beschlüsse des DAT sollen keine unmittelbar wirkende Bindung für die ABDA-Gremien haben, aber müssen bei den jeweiligen Entscheidungsfindungen berücksichtigt werden – was auch immer das konkret bedeuten mag. Hintergrund dieser Änderung ist, dass im Zuge der Strukturanalyse, die der Reform vorausging, Überschneidungen in den Kompetenzen der Hauptversammlung, der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes identifiziert wurden. Diese sollen so beseitigt werden. Die Hauptversammlung soll aber weiterhin ein Diskussionsforum bleiben, in dem über Anträge entscheiden wird. Deren Schicksal ist dann nur ungewiss – und das im Gegensatz zu heute ganz offiziell.