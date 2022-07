Lauterbach will Expertenkommission berufen

Seit Anfang der Woche kursiert der Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) für das „Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung“. Er hat nicht nur die Apothekerschaft, Pharmaindustrie, Ärzte und Zahnärzte in Wallung gebracht – auch in den Reihen der Regierungskoalition gibt es nicht nur Begeisterung für die Vorlage. Doch diese Kritik hat bislang nicht zu Nachjustierungen geführt. Wie das BMG mitteilt, hat es den Entwurf am heutigen Freitag an die Länder und Verbände zur Anhörung zugeleitet – und zwar exakt in der bekannten Fassung vom 30. Juni. Die Verbändeanhörung im BMG soll am kommenden Mittwoch stattfinden.