Seit dem 15. Dezember 2023 besteht in Deutschland offiziell ein Versorgungsmangel bei Salbutamol-haltigen Arzneimitteln in pulmonaler Darreichungsform. Am 11. März 2024 informierte die Marke Hexal über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK), dass sie aufgrund des Sabutamol-Mangels Albuterol Sulfate (Salbutamol) in US-amerikanischer Aufmachung in Verkehr bringt (befristet bis zum 31. August 2024):