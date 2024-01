Nach § 79 Absatz 5 und 6 des Arzneimittelgesetzes können die zuständigen Behörden der Länder nun gestatten, befristet von den Regeln zur Arzneimittelversorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben abzuweichen, wie im FAQ des BfArM zu Lieferengpässen erläutert wird. Konkret bedeutet das, dass die Landesbehörden beispielsweise erlauben dürfen, Import-Arzneimittel in den Verkehr zu bringen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Auch können die Aufsichtsbehörden der Länder nun Chargen freigeben, denen nicht die letztgenehmigte Version der Packungsbeilage beiliegt und sie können zulassen, dass Arzneimittel in fremdsprachiger Aufmachung in Verkehr gebracht werden dürfen.

Zuletzt waren Salbutamol-haltige Inhalativa im Sommer 2023 schwer zu bekommen gewesen, woraufhin Präparate in französischer Aufmachung in den Verkehr gebracht wurden.