Allerdings besteht ein erhöhtes Risiko für schwere RSV-Verläufe auch bei älteren Menschen. Eine aktive Immunisierungsmöglichkeit brächte überdies Vorteile gegenüber einem passiven Impfstoff, da die Immunantwort stimuliert wird und die Impfung so einen längerfristigen Schutz bietet. Unter anderem forscht GlaxoSmithKline an einem aktiven Impfstoff (RSVPreF3) gegen RSV und gibt nun positive Zwischenergebnisse seiner Phase-3-Zulassungsstudie bekannt. Noch in diesem Jahr will GSK die Zulassung beantragen. Die Studiendaten hat GSK bislang nicht veröffentlicht, das Unternehmen plant jedoch, diese in Kürze auf einer Fachkonferenz vorzustellen.