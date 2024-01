Wie gute Vorsätze eher umgesetzt werden können

Obstacle (Hindernis)

Jetzt ließe sich das Ziel ganz bequem erreichen, wenn es nicht einige Hindernisse gäbe. Oft stehen wir uns sogar selbst im Weg. Bei guten Vorsätzen, aber auch bei Zielvorgaben wird häufig nicht über die vermutlich auftretenden Unwägbarkeiten nachgedacht. Eine ausschließlich positive Betrachtungsweise bringt nicht nur Vorteile. Wer sich seine Zukunft zu rosig ausmalt, ist gefühlt schon am Ziel und strengt sich weniger an. Deswegen ist die Frage nach Hindernissen umso wichtiger und bringt eine realistische Note mit sich: „Welche äußeren Einflüsse und innerlichen Überzeugungen hindern mich daran, den Wunsch wahr werden zu lassen?“ Vielleicht gibt es einen verdeckten Gewinn. Irgendetwas, was im Moment so gut ist, wie es ist, und verloren gehen würde, wenn der Wunsch sich erfüllt. Oder es ergibt sich eine nicht händelbare Herausforderung, wenn sich der Wunsch erfüllt. Wie gehen Sie damit um?

Manchmal stellt sich erst bei der Beschreibung der Hindernisse heraus, dass der Wunsch doch etwas unrealistisch war, dann lässt er sich nachträglich anpassen. Oder Sie erkennen, dass das Ziel außerhalb Ihres Einflussbereiches liegt, dann schützt die Methode davor, hinter etwas herzujagen, das Sie nicht erreichen können, oder Zeit und Nerven für etwas zu investieren, das Sie nicht ändern können.

Plan

Der Plan sollte sich damit beschäftigen, wie sich das vermutliche Hindernis überwinden lässt. Andernfalls prallt lediglich ein Wunschgedanke auf die Realität und alles bleibt beim Alten. Was also können Sie tun, um am Knackpunkt anzusetzen und Ihr Hindernis zu überwinden? Am besten wird der Plan als Wenn-dann-Satz formuliert nach der Vorlage: „Wenn das beschrie­bene Hindernis auftritt, dann werde ich Folgendes tun.“ Dadurch wird das Auftreten des Hindernisses mit einer konkreten zielführenden Handlung verknüpft. Die Wachsamkeit für das im Vorfeld identifizierte Hindernis ist erhöht und die Ausführung der definierten Reaktion sollte fast von alleine ablaufen. Die Reaktion kann ein besonderes Verhalten sein, ein stärkender Leitsatz oder anderes.

Praxisbeispiel Wenn-dann-Sätze

Nehmen wir einen der bereits genannten guten Vorsätze:

Ihr Wunsch ist es, sich in den nächsten drei Monaten gesünder zu ernähren. Wenn Sie sich diesen Wunsch erfüllen, wäre das allerschönste Ergebnis, dass Sie sich wieder wohl, entspannt und fit fühlen. Ihr größtes Hindernis ist der niemals endende Vorrat an Süßigkeiten auf dem Küchentisch der Apotheke, dem Sie gerne einen Besuch abstatten, wenn Nervennahrung nötig ist. Ihren Plan, damit umzugehen, halten Sie in dem Wenn-dann-Satz fest: Wenn ich am Küchentisch stehe, weil ich Nervennahrung brauche, dann esse ich Obst.

Falls Sie einen ähnlichen Vorsatz haben, aber der Beispielsatz für Sie nicht optimal passt, ist das kein Wunder. Sie sind Experte für Ihr Leben und Ihre Bedürfnisse, deswegen ist die Methode am wirksamsten, wenn die einzelnen Schritte von Ihnen selbst formuliert werden. Da nützen keine heißen Tipps von einer Freundin, auch wenn wir uns das bei komplexeren Fragestellungen wünschen würden.