Das Geheimnis der Farben – Was steckt eigentlich im Feuerwerk?

Im Feuerwerk zündet in der Regel zuerst der Treibsatz aus Schwarzpulver, der die Rakete, durch die nach unten gerichtete Verbrennungsgasentwicklung nach dem Rückstoßprinzip in die Höhe befördert. Mit Verzögerung explodiert dann die dichter gepackte Effekthülle, in der sich die farbgebenden Partikel oft gebunden an Brennstoffpartikel wie Senfkörner oder Rapssamen befinden. Die Partikel verteilen sich dann im einfachsten Fall kugelförmig und brennen dabei ab, was zu den bunten aufleuchtenden Sternen am Nachthimmel führt.

Die Flammfärbung funktioniert zwar auch mit reinen Metallen – deren Verwendung ist aber im Feuerwerk wegen der damit verbundenen möglichen Schwermetallbelastung der Umwelt (Strontium etwa, früher auch Blei) verboten. Im Feuerwerkssatz dürfen nur Metallsalze verwendet werden.

In den vielen Tausend Jahren seit in China durch Zufall erst das Schwarzpulver und dann das Feuerwerk entdeckt wurde, hat sich in der Feuerwerkstechnik viel getan. Das Grundprinzip des pyrotechnischen Satzes ist immer gleich – mit unterschiedlichen Aufbauten der Feuerwerkskörper lassen sich aber ganz verschiedenen Effekte erzielen. So gibt es die dicht gepackten explodierenden Knallkörper oder die schichtweise abbrennenden Heuleffekte, bei denen nur das Schwarzpulver für das Heulen sorgt.

Und mit immer raffinierteren Aufbauten der Feuerwerkskörper lassen sich dann heute auch besondere Bilder an den Himmel zaubern wie Blumen, Symbole oder Emojis. Übertroffen wird das nur noch vom Feuerwerk 2.0 mit vielen computergesteuerten und LED-beleuchteten Drohnen – aber das ist wieder eine ganz andere Technik.

