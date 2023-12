Was brachte 2023 für Migräne-Patienten?

Das Besondere bei Rimegepant ist, dass es sowohl akut wie auch prophylaktisch wirkt. Der Wirkstoff blockiert, wie der zur Prophylaxe zugelassene Antikörper Erenumab (Aimovig®), den Calcitonin-Gene-Related-Peptide(CGRP)-Rezeptor und damit eine Schlüsselstelle in der Pathogenese der Migräne. Noch nicht in der Leit­linie, aber im August dieses Jahres zugelassen, ist Atogepant (Aquipta®) das mittlerweile zweite „Gepant“ in der EU (s. DAZ 35, S. 29). Anders als Rimegepant dürfen Ärzte Atogepant nur Erwachsenen zur Prophylaxe verordnen, die mindestens vier Tage pro Monat an Migräne leiden.

Prophylaxe und nichtmedikamentöse Optionen

Frequenz, Stärke und Dauer der Migräne-Attacken reduzieren – das sollen Prophylaktika leisten: Betablocker, Amitriptylin, Topiramat, Flunarizin und Onabotulinumtoxin (bei chronischer Migräne) und wenn diese klassischen, unspezifischen Substanzen versagen oder sich nicht eignen, die monoklonalen Antikörper gegen CGRP bzw. seinen Rezeptor. Neben Erenumab, Fremanezumab und Galcanezumab wird der Antikörper Eptinezumab (Vyepti®) in der Leitlinie aufgeführt, der alle zwölf Wochen und als einziger intravenös appliziert wird. Neu ist auch die Empfehlung, die Dauer der Prophylaxe von der Dauer und Schwere der Migräne abhängig zu machen und persönliche Lebensumstände der Betroffenen zu berücksichtigen. Eine Evaluation erfolgt in der Regel nach neun bis zwölf Monaten. Ausdauersport hilft ebenso, Migräne-Attacken vorzubeugen.