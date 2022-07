Atogepant kann Migräne wirksam vorbeugen

Ein zweiter – Atogepant – ist auf einem guten Weg, was im Juni veröffentlichte Studiendaten in „JAMA Network“ („Rates of Response to Atogepant for Migraine Prophylaxis Among Adults: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial“) bestätigen. In den Vereinigten Staaten erhielt Abbvie bereits im September 2021 die Zulassung für Atogepant (QuliptaTM) zur Prophylaxe von episodischer Migräne (in den Stärken 10 mg, 30 mg, 60 mg). Am 21. Juni 2022 reichte das Unternehmen nun weitere Daten bei der FDA ein, um auch eine Zulassung zur Vorbeugung bei chronischer Migräne (Kopfschmerzen an mindestens 15 Tagen pro Monat, an mindestens acht dieser Tage Migräne) zu erhalten. Damit wäre Atogepant das erste „Gepant“, das zur Migräneprophylaxe sowohl bei episodischer als auch chronischer Migräne angewendet werden dürfte.