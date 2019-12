Ubrogepant – Neues bei Migräne

ACHIEVE II wurde bereits im November im JAMA publiziert – Effect of Ubrogepant vs Placebo on Pain and the Most Bothersome Associated Symptom in the Acute Treatment of Migraine – the ACHIEVE II Randomized Clinical Trial. „Ist Ubrogepant, ein oraler Calcitonin Gene-related Peptide Antagonist, wirksam in der Behandlung akuter Migräne?“, war die Frage hinter dieser Phase-3-Studie (multizentrisch, randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert) an 1.686 Migränepatienten, von denen 1.465 die Studienmedikation erhielten und 1.355 ausgewertet wurden.