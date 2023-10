Lasmiditan nicht besser als Triptane

Lasmiditan ist seit dem 17. August 2022 in der Europäischen Union zugelassen. Die Indikation: Akute Behandlung der Kopfschmerzphase von Migräneattacken mit und ohne Aura bei Erwachsenen [4]. Wie auch Triptane greift Lasmiditan in das Serotoninsystem (Serotonin = 5-Hydroxytryptamin, 5-HT) ein. Lasmiditan fungiert als Agonist am 5-HT1F-Rezeptor, während Triptane die 5-HT1B/1D-Rezeptoren adressieren. Diese unterschiedliche Sybtypen-Selektivität bedingt, dass Lasmiditan als alternatives Arzneimittel für kardiovaskulär vorerkrankte Migränepatienten gilt, denn: Anders als die von Triptanen angesprochenen und vasokonstriktorisch wirkenden 5-HT1B-Rezeptoren finden sich die von Lasmiditan gebundenen 5-HT1F-Rezeptoren nicht an Blutgefäßen. Triptane sind bei Patienten mit Schlaganfall oder Myokardinfarkt in der Anamnese, mit ausgeprägter Hypertonie, koronarer Herzerkrankung (KHK) oder peripher arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) kontraindiziert. Lasmiditan hingegen zeigte sich in Studien bislang kardiovaskulär sicher.