Fehlerhafte Schlüssel sorgen für Sicherheitslücke bei KIM

Die Abkürzung KIM steht für Kommunikation im Medizinwesen. Dahinter steckt eine Art sicheres E-Mail-System für das Gesundheitswesen, das innerhalb der Telematikinfrastruktur läuft. Für Arztpraxen ist KIM bereits Pflicht. Sie nutzen das System beispielsweise, um elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder Heil- und Kostenpläne an Krankenkassen zu schicken. Apotheken müssen ab April 2024 über eine KIM-Adresse verfügen. Über diese können dann Rückfragen zu E-Rezepten gestellt oder, falls eine Neuausstellung notwendig ist, das neue Rezept über KIM an die Apotheke gesendet werden. Zudem sollen prospektiv in der Heimversorgung Rezepte vom Heim an die Apotheke übermittelt werden.