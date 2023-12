Wie Kerzen schadstoffarm brennen

Bei jedem Verbrennungsprozess entstehen Stickoxide und Feinstaub – auch beim Abbrennen von Wachs am Kerzendocht. Insbesondere Feinstaub gilt für das Krebsrisiko als relevant. Zudem ist in Kerzen oft das aus Erdöl gewonnene Paraffin enthalten. Bei dessen Verbrennung entsteht Benzol, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „krebserregend für den Menschen“ eingestuft wird. In Duftkerzen können mitunter potenziell krebserregende Schwermetalle, halogenorganische Verbindungen oder Flammschutzmittel gefunden werden. Formaldehyd wird vor allem bei nach Zitrusfrüchten duftenden Kerzen verwendet und wurde von der WHO ebenfalls als krebserregend klassifiziert. Außerdem können in Kerzen flüchtige organische Verbindungen wie Alkane, Alkene, Ketone oder Toluol enthalten sein, die beim Verbrennungsvorgang freigesetzt und eingeatmet werden können. Auch Blei und Nickel können beim Abbrennen von Kerzen in die Umgebungsluft gelangen (Blei gilt als krebserregend).