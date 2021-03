Sollte man auf Fleisch und Alkohol verzichten?

Dies erklärte Smollich kürzlich in seiner Online-Vorlesung „Ernährungstherapeutische Strategien und Potenziale in der Onkologie & Ernährung und Pharmakologie – Erkenntnisse aus der Pharmakonutrition“ im Rahmen der Vorlesungsreihe „Iss Das! – Ernährung in der Medizin“ der PAN (Physicians Association for Nutrition). Daneben sollten weitere Risikofaktoren minimiert und dafür protektive Faktoren erhöht werden. Doch was sind denn nun weitere Risikofaktoren für Krebs, und welche Maßnahmen können vor Tumoren schützen?

Was kann man zur Krebsvorbeugung aktiv tun?

Einen üppigen Datenpool hierzu liefert der Expertenbericht „Diet, Nutrition, Physical Activita and Cancer: a Global Perspective“ des World Cancer Research Fund. Erst jüngst wurden die Daten aktualisiert. Der Bericht ordnet den Einfluss einzelner Faktoren (präventiv oder risikoerhöhend) – wie Alkohol, Ballaststoffe, Bewegung, Calcium, Kaffee, Milchprodukte, Übergewicht, verarbeitete Fleischprodukte – einzelnen Krebsarten zu. Grün markiert werden protektive Faktoren und rot die schädigenden.

Übergewicht und Alkohol erhöhen Krebsrisiko unabhängig von der Krebsentität

Auffällig ist: Zwei Risikofaktoren scheinen das Risiko für Krebs mehr oder weniger unabhängig von der einzelnen Krebsart zu erhöhen – Alkohol und Übergewicht. Smollich erklärt: „Bei den Risikofaktoren zeigt sich ganz eindrücklich, ein hoher Köperfettanteil ist für viele Tumorarten ein ganz wichtiger Risikofaktor. Auch Alkohol differenziert wenig bei den einzelnen Krebsarten.“ Bei manchen Krebsentitäten kommen spezielle Risikofaktoren hinzu, so schadet Rauchen bekanntermaßen der Lunge und zeichnet für die allermeisten Lungenkarzinome verantwortlich. Dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zufolge, haben etwa 90 Prozent der Männer mit Lungenkrebs diesen vermutlich durch Rauchen, bei Frauen sind es 60 Prozent. Zusätzlich können Nahrungssupplemente mit hochdosiertem Betacarotin bei Rauchern das Risiko für Lungenkrebs erhöhen. Hingegen sind Aflatoxine, Gifte aus Schimmelpilzen, mitverantwortlich für Leberkrebs. In Afrika ist beispielsweise laut Smollich das hepatozelluläre Karzinom die häufigste Krebsart. Das liege an den Aflatoxinen, die dort aufgrund der klimatischen und hygienischen Bedingungen sehr viel häufiger vorkommen als in unseren Breiten.