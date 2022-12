Unverkennbar weihnachtlich ist auch der Geruch der frisch geschlagenen Weihnachtstanne. Eine ganze Reihe von hauptsächlich Terpenen sorgen dabei für den Geruch – je nach Art in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Nur der künstliche Baum bedarf dabei eventuell der Nachhilfe aus der Duftdose.

Zu den Aromastoffen gehört dabei unter anderem Limonen. Ein weiterer charakteristischer Aromastoff sind die Isomere von Pinen, alpha- und beta-Pinen. Diese sind leicht flüchtig – typisch für Geruchsstoffe –, aber auch sehr brennbar. Gemeinsam mit dem Harzanteil sorgen sie für die gute Brennbarkeit von Tannenbäumen und Adventsgestecken, vor denen die Feuerwehr alljährlich warnt. Die Flammpunkte von alpha- und beta-Pinen liegen bei nur 32 und 33 Grad Celsius.

Reines Pinen findet auch Verwendung als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie. In der Natur findet sich Pinen außer in Nadelbäumen auch etwa in Fenchel, Eukalyptus, schwarzem Pfeffer und Lorbeer.

Bornylacetat, ein Essigsäureester des Terpens Borneol, ist ein weiterer typischer Aromastoff von Tannen. 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl-3-methylbutanoat findet sich auch etwa in Mönchspfeffer und Rosmarin und findet Verwendung zum Beispiel in Geruchssprays, als Backzutat oder auch als Arzneimittel (etwa in einer Tinktur zur Muskelentspannung).