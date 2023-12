„Fragen Sie … in Ihrer Apotheke“

Die ABDA hatte im Sommer, als über den Referentenentwurf diskutiert wurde, Kritik an der Formulierung geäußert. Es sei nicht erforderlich, dass zu Risiken und Nebenwirkungen eine beliebige Person in der Apotheke angesprochen werde. „Entscheidend ist vielmehr, dass ein Apotheker oder eine Apothekerin kontaktiert wird“, hieß es in einer Stellungnahme. Als Alternative wurde vorgeschlagen „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und holen Sie ärztlichen oder apothekerlichen Rat ein“. Dieser Vorschlag ist nicht bis zur politischen Entscheidungsstelle vorgedrungen und so heißt es künftig „oder in Ihrer Apotheke“. Zum Hintergrund des Referentenentwurfs: Im Zuge des Engpassgesetzes (ALBVVG) wurde auch das Heilmittelwerbegesetz (§ 5 Abs. 3 Satz 1 HWG) geändert und der Pflichttext für Publikumswerbung für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel gendergerechter angepasst. Bereits im Sommer wurde darüber diskutiert, nun tritt die Änderung in Kraft.