Fragen Sie in Zukunft Ärzt:in oder Apotheker:in zu Risiken und Nebenwirkungen?

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Dieser Satz ist unter Arzneimittelwerbung, die sich nicht an Fachkreise richtet, Pflicht. So legt es das Heilmittelwerbegesetz fest. Das generische Maskulinum „Arzt oder Apotheker“ ist an dieser Stelle vorgeschrieben. Das Unternehmen Angelini Pharma möchte das ändern und fordert in einer Petition die Aufnahme von gendergerechten Formulierungen in das Heilmittelwerbegesetz.