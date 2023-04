Neuer Pflichttext: Apotheke als Institution statt Apotheker als Heilberuf

Alternativ schlug die ABDA folgende Formulierung vor: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und holen Sie ärztlichen oder apothekerlichen Rat ein.“

Gehört wurde sie offensichtlich – allerdings hat dies nur Auswirkungen auf die Begründung für den neuen Pflichttext. Im Referentenentwurf hieß es noch recht schmal, dass der Pflichttext seit Jahren wegen der Verwendung des generischen Maskulinums Gegenstand von Diskussionen sei. Durch die Änderung solle daher „gleichstellungspolitischen Aspekten Rechnung getragen werden“. Nun geht die Erklärung weiter: „Patientinnen und Patienten dürften in der Regel einen festen Bezug zu einer behandelnden Ärztin oder einem behandelnden Arzt haben. Dies soll durch die neue Formulierung zum Ausdruck gebracht werden. Der Erwerb der Arzneimittel knüpft in der Regel nicht an eine bestimmte Person an. Gemäß § 20 der Apothekenbetriebsordnung sind Patientinnen und Patienten in der Apotheke über Arzneimittel zu informieren und zu beraten.“

Ob diese neue Begründung die ABDA zufriedenstellt, bleibt abzuwarten.

Auch andere, für die Apotheken zentrale Vorschriften sind gegenüber dem zuletzt bekannt gewordenen Entwurf unverändert. So soll zwar ein neuer Absatz in § 129 Sozialgesetzbuch V eingefügt werden, mit dem die erweiterten Austauschregeln im Fall der Nichtverfügbarkeit eines Arzneimittels verstetigt werden. Ein Retax-Ausschluss, wie er in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung und auch in der neuen Übergangsregelung im Sozialgesetzbuch V noch zu finden ist, ist aber nicht mehr nicht vorgesehen. Auch ist ein Aut-simile-Austausch mit Arztrücksprache nicht mehr möglich. Und es bleibt auch beim Honorar von 50 Cent für die Apotheken für das Engpassmanagement.