ABDA für „ärztlichen oder apothekerlichen Rat“ im Pflichttext

Was und ob am Ende überhaupt etwas zu diesem Thema im Gesetz landet, bleibt abzuwarten. Das Gesetzesvorhaben steht noch ganz am Anfang und muss noch einige Hürden nehmen, bis die Regelungen in Kraft treten können. Das wird sich bis zum Sommer hinziehen.

Dies ist in Bezug auf die genderkonformen Pflichttexte egal. Angesichts der Versorgungslage in den Apotheken ist der lange Zeithorizont allerdings ein Problem, insbesondere weil Anfang April mit dem Auslaufen der SARS-CoV2-Arzneimittelversorgungsverordnung eine Regelungslücke entsteht. Neue erleichterte Austauschregeln gibt es dann erst, wenn das ALBVVG in Kraft tritt. Dazwischen gelten die Vorgaben des Rahmenvertrags wie vor der Pandemie. Wenn es hier nicht zeitnah eine kreative Lösung gibt, dürften die Versorgungsprobleme und der damit verbundenen Aufwand ab Ostern eine neue Dimension erreichen.