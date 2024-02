Die Hilfsorganisation unterstützt außerdem den Aufbau medizinischer Infrastruktur. So soll im syrischen Teil des Erdbebengebiets in den nächsten Monaten ein Lager für Arzneimittel errichtet werden, mit dem die Basis für die Gesundheitsversorgung von tausenden Menschen in der Region gelegt wird. „Unsere humanitäre Aufgabe ist auch ein Jahr nach dem Erdbeben nicht erledigt“, so Bremers.