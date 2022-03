CompuGroupMedical will Insight Health kaufen

Mit dem bevorstehenden Erwerb will CGM nach eigener Aussage das Geschäft im Bereich datengetriebener Lösungen, das schon jetzt zu den am schnellsten wachsenden Zukunftsgeschäften des Unternehmens gehört, forcieren. Bereits heute bietet CGM ein breites Portfolio an Produkten im Datensektor an. Dazu zählen unter anderem Anwendungen zur Überprüfung von Kontraindikationen, Arzneimittelinformationen, Business-Intelligence-Tools und Lösungen zur Identifikation seltener Erkrankungen mithilfe aggregierter Daten und Künstlicher Intelligenz. Mit Insight Health ergänze man das Lösungsportfolio um Markt- und Versorgungsdaten und steigere somit die Transparenz am Gesundheitsmarkt sowohl für Ärzte und Patienten als auch für die gesamte Branche. Das ermögliche fundierte Entscheidungen und eine Optimierung des Arbeitsalltags, verspricht CGM.