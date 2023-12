Aktuelle Statistik des RKI zu malignen Erkrankungen

Diagnosen von malignen Erkrankungen werden in Deutschland an die Krebsregister der Bundesländer gemeldet. Das bisher beim Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) sammelt die Daten der Länder und wertet diese gemeinsam mit der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister Deutschland (GEKID) aus. Alle zwei Jahre wird dazu ein Bericht veröffentlicht, in dem aus den gemeldeten Diagnosen die Inzidenzen verschiedener Krebsarten hochgerechnet werden. Da das Zentrum für Krebsregisterdaten voraussichtlich ab 2025 beim neuen Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) angesiedelt wird, ist diese 14. Ausgabe von „Krebs in Deutschland“ die vorerst letzte, die vom Robert Koch-Institut herausgegeben wird. Diese Aufgabe wird dann ab 2025 auch dem Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin zukommen.