Welche Chancen und Risiken bietet KI im Gesundheitswesen?

Dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) nicht nur Vorteile hat, dürfte den meisten klar sein. Gerade, wenn es um sensible Gesundheitsinformationen geht, sind viele skeptisch. Der Nutzen der Technologie steht aber ebenso außer Frage, zum Beispiel wenn es um die Dokumentation und Berichterstattung klinischer Daten geht. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) hat einen Leitfaden zu den Chancen und Risiken der Nutzung künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen veröffentlicht. Was steht drin?