KI muss fit sein für geschlechtersensible Medizin

Frauen sind in klinischen Studien nach wie vor unterrepräsentiert. Das hat bekanntlich auch Folgen für die Versorgung. In IT-Berufen sind Frauen ebenfalls in der Unterzahl – und haben damit weniger Einfluss darauf, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen gestaltet wird. Es sind also nicht nur bestehende Wissensdefizite der geschlechtersensiblen Medizin zu schließen – es muss auch dafür gesorgt werden, dass Gender-Bias, also geschlechtsspezifische Verzerrungseffekte, in der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgeschlossen werden. Mit dieser Forderung ist der Runde Tisch „Frauen im Gesundheitswesen“ bei seinem Parlamentarischen Abend an die Politik herangetreten.