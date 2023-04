ALBVVG: Pharmaindustrie kocht

Brandbeschleuniger, an den Problemursachen vorbei, halbherzig und kompliziert: Mit drastischen Worten haben die Pharmaverbände am heutigen Mittwoch ihrem Unmut über den eben erst veröffentlichten Kabinettsentwurf zum Lieferengpassgesetz Luft gemacht. Der Entwurf für das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) benenne zwar korrekt die Probleme, zeuge aber „erneut von Inkonsequenz“, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI). Von den geplanten Maßnahmen würden die Patientinnen und Patienten nicht profitieren.