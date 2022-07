Bei den Pharmaverbänden ist man weiterhin entsetzt. Han Steutel, Präsident des Verbands forschender Pharmaunternehmen (vfa) erklärte: „Anstatt die Industrie als Schlüsselbranche für den Standort zu begreifen, soll sie mit Sanierungsbeiträgen Löcher in den Finanzen des deutschen Gesundheitssystems stopfen“. Schon jetzt leiste die Branche einen großen Beitrag zur Stabilisierung der GKV-Finanzen – durch Festbeträge, AMNOG-Rabatte, Zwangsabschläge und Individualrabatte würden heute rund 21 Milliarden Euro gespart, so der vfa. Zudem federten die Unternehmen aktuell die enormen Preissteigerungen bei Zulieferungen und Energie ab. Denn anders als andere Branchen könnten sie diese Kosten fast nicht an die Verbraucher weitergeben. Das bestehende Preismoratorium wie auch die AMNOG-Regelungen frören die Preise nahezu ein.

Auch die Eingriffe in das „bewährte und eingeübte Preisbildungssystem des AMNOG“ kritisiert der vfa. So soll die Umsatzschwelle für Orphan Drugs gesenkt und ein zusätzlicher Kombinationsabschlag sowie eine rückwirkende Erstattung ab dem siebten Monat eingeführt werden. Zudem sind neue Vorgaben für die Erstattungsbetragsfindung vorgesehen. „Jede dieser Änderungen ist für sich genommen schon gravierend. Und im Zusammenspiel entfalten sie darüber hinaus noch eine kumulative Wirkung“, heißt es beim vfa. Steutel mahnt: „Pharmazeutische Innovationen und Investitionen in Deutschland sind dadurch für die kommenden Jahre gefährdet.“