Wie setze ich die Filialleitung zielführend ein?

Wer kann was am besten? Wer hat an welcher Aufgabe Spaß oder das höchste Maß an Routine? Diese Fragen kann das Mittelmanagement beantworten. Durch den geschickten Einsatz der einzelnen Mitarbeiter wird das Team produktiver. Die Prozessoptimierung beginnt an dieser Stelle und geht weiter bei der Straffung der Vorgänge. Durch den direkten Kontakt der Führungskraft zu den einzelnen Arbeitsabläufen kann er auch hier gekonnt Einfluss nehmen. Diese positiven Effekte gehen, wenn sie weiter­gedacht werden, über die einzelne Filiale hinaus.

Zudem ist schnell klar, ob z. B. Fehler auf fehlende Kompetenz oder leidende Leistungsfähigkeit zurückzuführen sind. Teammitglieder können passend gefördert oder unterstützt werden. Ein Mitarbeiter, der sich gut aufgehoben und gesehen fühlt, der wird sich mehr einbringen und die Unternehmensziele zu seinen eigenen machen.

Selbstverständlich bringt der Filialleiter allem voran eine hohe fachliche Expertise mit und sichert ein niederschwelliges und versiertes Gesundheitsangebot für die Bevölkerung.