Optimal vorbereitet für die Apothekenleitung

Bereichsweiterbildung: pharmazeutische Kompetenz erweitern

Neben der Möglichkeit sich zum Fachapotheker auf einem bestimmten Gebiet weiterzubilden, gibt es auch noch die Chance eine sogenannte Bereichsweiterbildung zu absolvieren. Eine solche ist im Gegensatz zu der drei­jährigen Dauer der Fachapothekerweiterbildung kürzer und somit ist ein Abschluss bereits nach nur einem Jahr möglich. Als Abschlusstitel darf vom Absolventen die jeweilige Bereichs­bezeichnung geführt werden. Hierbei sind ebenfalls Seminarstunden zu belegen, statt der 120 für den Fach­apotheker sind es bei der Bereichs­weiterbildung etwas weniger, nämlich 100 Seminarstunden.

Interessenten an dieser Art der Weiterbildung melden sich bei der zuständigen Apothekerkammer an. Voraussetzung dafür ist nur, dass der Apothekerberuf ausgeübt wird. Darum ist diese Art der Weiterbildung leichter zugänglich als die Weiterbildung zum Fachapotheker, die nur bei einer Anstellung in denjenigen öffentlichen Apotheken durchgeführt werden kann, die auch als zugelas­sene Weiterbildungsstätte mit ermächtigtem Apotheker fungieren.

Einige Bereiche sind für Inhaber und Filialleiter weniger interessant, aber je nach dem in welchem Umfeld die Apotheke angesiedelt ist und welchen Kundenkreis sie bedient, kann es Sinn ergeben, sich in einem bestimmten Bereich weiterzubilden, um die eigenen pharmazeutischen Kompetenzen zu erweitern. Angebotene Bereiche, die dabei sinnvoll sein können, umfassen folgende Themengebiete: Geriatrische Pharmazie, Ernährungsberatung, Prävention und Gesundheitsförderung, Naturheilverfahren und Homöopathie, onkologische Pharmazie. Wobei die letztgenannte nicht in allen Apothekerkammern möglich ist.

So erweitert man, beispielsweise beim Absolvieren der Weiterbildung im Bereich „Geriatrische Pharmazie“, sein Wissen über das Medikations­management bei multimorbiden älteren Patienten. Bei dieser Patientengruppe treten häufig arzneimittel­bezogene Probleme auf. Mit dem gewonnenen Wissen aus der Weiterbildung trägt der Apotheker dazu bei, dass die Versorgung dieser Gruppe von Patienten verbessert wird und arzneimittelbezogene Krankenhauseinweisungen reduziert werden.

Der Bereich Ernährungsberatung befasst sich mit geeigneter Ernährung oder bestimmten diätetischen Maßnahmen, die zahlreiche ernährungsabhängige Erkrankungen verhindern oder günstig beeinflussen können. Apotheker sind mit der Weiterbildung in der Lage, bestimmte Dienstleistungen zur Ernährungsberatung anzu­bieten, die sich sowohl an gesunde Personen als auch an Patienten mit ernährungsbedingten Störungen richten können. Diese beiden Themen­gebiete sind an dieser Stelle jedoch nur als zwei Beispiele für alle Bereiche zu sehen.