BAH bekommt neue Hauptgeschäftsführerin

Wie der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) am Montag bekannt gab, wird der Posten des Hauptgeschäftsführers zum 1. April des kommenden Jahres neu besetzt. Seit Mai 2019 hat der Apotheker Hubertus Cranz die Postion inne. Eigentlich sollte es zunächst nur interimsweise sein – denn 2018 hatte er sich bereits nach 30 Jahren als Hauptgeschäftsführer des Europäischen Verbands der Arzneimittel-Hersteller (AESGP) in den Ruhestand verabschiedet. Doch nun wird Cranz erst Ende März 2024 gehen. An seine Stelle tritt die Apothekerin und Fachinformatikerin Dorothee Brakmann. Sie ist bereits seit 2021 Mitglied des Vorstandes des BAH und hatte zuvor bei Janssen Deutschland im Bereich Onkologie/Hämatologie gearbeitet. Dort wurde sie 2018 auch in der Geschäftsführung berufen.

Brakmann ist seit der Verbandsgründung im Jahr 1954 die erste Frau, die das Amt der Hauptgeschäftsführung des BAH übernimmt. Dem Verband gehören heute etwa 400 Unternehmen an.

Unter Brakmanns Vorgänger Hubertus Cranz scheiterte im vergangenen September die Fusion des BAH mit dem Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI). Zwar hatten 83 Prozent der BAH-Mitglieder der Fusion zugestimmt, jedoch nur 63 Prozent der Mitglieder des BPI. Damit wurden die erforderlichen 75 Prozent verfehlt.