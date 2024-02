„Pharma Deutschland“: BAH will „Leitverband“ werden

Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) will zum „Leitverband des pharmazeutischen Sektors“ werden. Das geht aus einer Pressemitteilung von diesem Donnerstag hervor.

Damit verbunden ist eine „entschlossene Neuausrichtung“ und auch ein neuer Name: Zukünftig will der Verband unter dem Namen „Pharma Deutschland“ wirken, er stehe „für eine starke und umfassende Repräsentation aller Arzneimittel-Hersteller in diesem Land“, wie der Vorstandsvorsitzende Jörg Wieczorek sagte.

Im September vergangenen Jahres noch hatte die BAH-Mitgliederversammlung grünes Licht für die Fusion mit dem Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) gegeben – dessen Mitgliederversammlung ließ die Sache allerdings in letzter Minute platzen. Es war nicht der einzige Fusionsversuch.