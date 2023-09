BPI-Delegierte lassen Fusion mit BAH platzen

Es war nicht der erste Anlauf für die beiden Pharmaverbände BPI und BAH. Doch so weit wie heute war man bislang noch nicht gekommen. Die BAH-Mitlgliederversammlung und die BPI-Delegiertenversammlung sollten über einen Verschmelzungsvertrag abstimmen, der beide Verbände zu einem schlagkräftigen Verband mit gebündelten Kräften vereinen sollte – der Verband der Pharmazeutischen Industrie.

Bei der BAH-Mitgliederversammlung am heutigen Dienstag zeigte Traugott Ullrich, stellvertretender Vorsitzender des BAH und Geschäftsführer bei Dr. Willmar Schwabe, zunächst nochmals auf, wohin die Reise nach Vorstellung derjenigen, die die Sondierungsverhandlungen geführt und die Fusion diesmal wirklich in trockene Tücher bringen wollten, gehen sollte. Man versprach sich vor allem eine verstärkte Repräsentanz – nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene und nicht zuletzt in Europa. Dabei sollten beide Verbände ihre besonderen Stärken einbringen.