BMG sieht nur „punktuelle Lieferengpässe“

Hessens Kammerpräsidentin Ursula Funke lädt Lauterbach in ihre Apotheke ein. „Erleben Sie einen Tag hautnah, wie wir Apotheker alles unternehmen, um Patienten zu versorgen, schauen Sie sich endlich die Realität an, die wir Ihnen seit Jahren schildern“, schreibt sie auf LinkedIn. Weiter heißt es in dem Post: „Ohne unseren Einsatz (der mit lächerlichen 50 Cent Almosen honoriert wird), wäre die Arzneimittelversorgung längst zusammengebrochen, die Zahl der Krankenhauseinweisungen und die damit verbundenen Kosten nach oben geschossen. Wir beschreiben die Realität! Fragen Sie Patienten nach dem Versorgungsalltag. Sie unterstellen meinen Kollegen und mir falsche Behauptungen, die Versorgung der Patienten scheint Ihnen gleichgültig zu sein. Solche Aussagen sind schallende Ohrfeigen für jede Patientin und jeden Patienten, die sich auf für sie neue Medikamente einstellen müssen!“ In den Kommentaren wird unter anderem auf die Engpässe bei Azithromycin und der wirksamen Alternativen bei Chlamydien hingewiesen.

Erst vergangene Woche hatte der Hessische Apothekerverband angesichts der drohenden Antibiotika-Engpässe Alarm geschlagen und einen Brief an das Bundesgesundheitsministerium geschrieben. Auch in den Augen des HAV zeigt das ALBVVG kaum Wirkung.