Demenz: Hohe LDL-Spiegel und Sehverlust sind neue Risikofaktoren

Die „Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care“, ein internationales Team von Demenz-Forschenden, hat in ihrem aktuellen Report dem bekannten Dutzend an vermeidbaren Risikofaktoren zwei weitere hinzugefügt: zu hohe LDL-Cholesterolspiegel und unbehandelten Sehverlust. Den Berechnungen der Experten zufolge wären ohne den Risikofaktor eines erhöhten LDL-Cholesterolspiegels 7 % weniger Demenzfälle zu erwarten, ohne den Risikofaktor Sehverlust 2 % weniger.

Die Evidenz für die Bedeutung der Blutfette war lange Zeit inkonsistent. Die Lücke schloss 2023 eine Metaanalyse dreier Kohortenstudien mit insgesamt über 1,1 Millionen Teilnehmern, die LDL-Veränderungen bei Erwachsenen unter 65 Jahren über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten nachverfolgt hatten: Jeder Anstieg um 1 mmol/l LDL-Cholesterol (38,7 mg/dl) ließ die Inzidenz von Demenz jeglicher Ursache um 8 % steigen. In einer weiteren Studie ähnlicher Größenordnung war erhöhtes LDL (> 3 mmol/l bzw. 116 mg/dl) mit einem 33 % erhöhten Risiko für Demenz verbunden. Weitere Studien lieferten Hinweise, dass sowohl gesunde Ernährung als auch lipidsenkende Arzneimittel das Demenzrisiko begrenzen können.