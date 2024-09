Gerlach fordert von Bundesregierung öffentliche Absage zu Modellregionen

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) fordert die Bundesregierung auf, ihre Pläne zur Schaffung von Cannabis-Modellregionen zu verwerfen. In einer Pressemitteilung ihres Ministeriums vom heutigen Dienstag zeigte sie sich erfreut darüber, „dass sich zumindest in den Reihen der SPD offenbar die Einsicht durchsetzt, dass die Pläne für die zweite Säule der Cannabis-Legalisierung nicht umsetzbar sind“.

Mit der „zweiten Säule“ hatte die Bundesregierung noch im April 2023 in einem Eckpunktepapier zum Konsumcannabisgesetz (KCanG) die Schaffung von regionalen Modellprojekten angestrebt. Dort sollten entweder in Apotheken oder lizenzierten Fachgeschäften Cannabis-Produkte verkauft werden. Wissenschaftler sollten die Versuche begleiten und relevante Daten zu den Auswirkungen in der Region sammeln.

Die DAZ hatte Ende August beim Bundesgesundheitsministerium (BMG) nachfragt, was aus den Plänen geworden ist. Von weiteren „Vorbereitungsarbeiten“ für die Modellregionen war damals die Rede. Zudem gebe es wohl EU-rechtliche Hürden. Das BMG konnte keine Angaben dazu machen, wann mit der Zulassung der Modellregionen zu rechnen sei.