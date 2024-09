BfArM gibt Entwarnung bei Kinder-Antibiotika und Fiebersäften

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schätzt die aktuelle Lage hinsichtlich der Versorgung mit Kinder-Antibiotika im Vergleich zum Vorjahr als wesentlich entspannter ein. Für alle Antibiotikasäfte lasse sich in Summe ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Ein- und Abverkauf in Apotheken feststellen: Bezogen auf alle Antibiotika-Säfte gebe es keine übermäßige Bevorratung durch Apotheken, erklärte am Freitag ein BfArM-Sprecher. „Kritische Lieferengpässe bei Kinderantibiotika für Penicillin V werden zu großen Teilen bis Ende Oktober 2024 behoben sein“, heißt es darin. „Nach den dem BfArM vorliegenden Daten können die Lieferengpässe bei Penicillin V durch oral verfügbare Arzneimittel mit den Wirkstoffen Amoxicillin und Amoxicillin/Clavulansäure größtenteils kompensiert werden, da bei diesen keine wesentlichen Lieferengpässe vorliegen.“