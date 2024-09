Cannabisextrakte, keine Blüten mehr!

Seit 2017 können Patient*innen medizinisches Cannabis in verschiedenen Darreichungsformen in der Apotheke auf Rezept erhalten. Seitdem gab es auch immer einige Stimmen, die dafür plädieren, die Abgabe auf Extrakte zu beschränken. Laut tagesspiegel.de sprechen sich aktuell auch der Arzneimittelhersteller Stadapharm und der Medizinische Dienst der Krankenkassen in Westfalen-Lippe dafür aus, medizinisches Cannabis nicht mehr in Blütenform, sondern ausschließlich in extrahierten Darreichungsformen in Apotheken abzugeben. Dadurch könnte das Missbrauchspotenzial eingedämmt werden, heißt es. Auch der problematische Doppelstatus der Cannabis-Produkte als Arznei- und Genussmittel könne so aufgelöst werden.